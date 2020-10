Onder de titel ‘Ik kan het’ hangen er door heel het land reclameposters van bouwmarktketen Gamma met daarop mensen die het heft in eigen hand nemen en aan het klussen slaan. Maar de poster met daarop een ‘klussende’ vrouw zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen.

De vrouw kijkt op de poster apetrots terwijl ze op vakkundige wijze een gloeilamp in een fitting draait, want ‘Ik kan het’. De reacties op social media variëren van grappend tot verontwaardigd. “Zou er bij het maken van deze reclame echt niemand aan de bel hebben getrokken, om aan te geven dat dit een vrij belachelijke uiting is?”, vraagt iemand zich hardop af.

Een ander weet precies wat de vrouw gaat doen nadat ze de monsterklus heeft geklaard… “Nadat ze de lamp heeft vervangen, gaat ze biologische op klimaatneutrale biogas opgewarmde thee drinken. Met haar in huis genomen asielzoeker die genderneutraal uit de kast is gekomen.”

Maartje ziet alvast een passende reclame voor supermarkten: “En dan nu graag een poster met een man met een boodschappenmandje en de tekst ‘IK KAN HET’.

Een woordvoerder van de klusgigant vindt het “flauw” dat nu net déze poster eruit wordt gepikt. “Mensen moeten even verder kijken dan hun neus lang is. Deze poster met een vrouw is onderdeel van een veel bredere campagne waarin heel veel mensen die heel veel verschillende klussen uitvoeren aan bod komen. We hebben dan ook posters met mannen die een lamp ophangen.”

Hij wijst op de huidige tv-reclame waarin een vrouw de hoofdrol speelt en schildert en vloeren legt. “Alle klussen komen aan bod, dus ook het ophangen van lampen. Wij zijn er voor elke klus en voor elke klusser.”

