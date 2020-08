Frank geeft vieze sneakers een tweede leven: 'Ze worden altijd beter'

Hoe viezer de schoenen zijn, hoe beter. Frank Woltjer uit het Gelderse Wichmond weet er wel raad met je stinkende sneakers vol vlekken: hij maakt ze namelijk schoon.

Frank zit niet om werk verlegen, hij denkt zelfs al aan uitbreiding. “Ik ben nu een maand fulltime ermee bezig en het begint lekker te lopen.”

De sneakers die Frank binnen krijgt kunnen wel een schoonmaakbeurt gebruiken, maar de viezigheid op het schoeisel verschilt behoorlijk: “Soms zijn ze met make-up besmeurd of stinken ze heel erg. Ik krijg van alles binnen.”

Bloedvlekken

Als Frank de vraag krijgt wat de meest opvallende sneakers waren die hij moest oppoetsen, hoeft hij niet lang na te denken: “Dat waren sneakers uit een museum van maar liefst 100.000 euro, maar ik heb ook iemand geholpen bij een scooter-ongeluk. Die sneakers waren helemaal onder het bloed. Die heb ik helemaal schoon gekregen.’

De sneaker-reiniger heeft een eigen schoonmaak-techniek. “Het belangrijke is de sneakers lang te laten weken in een soort schoonmaakgoedje.” Vervolgens laat Frank de vlekken eruit stomen met een stoomapparaat.

Stinkend schoeisel

Wel geeft hij toe dat het ene paar schoner wordt dan het andere. “Er zijn soms vlekken die zitten er te lang in of op verkeerd materiaal; die krijg je slecht uit. Maar ze worden altijd beter.” Ook met stinkende sneakers weet Frank raad: “Ik haal ook geurtjes uit de schoenen. Veel mensen hebben daar last van.”

De Gelderse poetsfanaat hoopt dat mensen langer van hun schoenen kunnen genieten. “Ik hoop zelf dat mensen in plaats van 1 tot 2 jaar nu 3 tot 4 jaar gebruik kunnen maken van hun sneakers.”