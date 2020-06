Foto's van gestolen Van Gogh duiken op: 'Blij dat er een teken van leven is'

Voor het eerst is er een teken van leven van de in Laren gestolen schilderij van Van Gogh. Het gaat om de ‘Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar’ die vorig jaar in de nacht van zondag 29 op maandag 30 maart werd gestolen uit het museum Singer Laren.

Op de foto is het zeldzame schilderij te zien met een editie van de New York Times en het boek ‘Meesterdief’ van Wilson Boldewijn. Zowel de voorkant als de achterkant van het schilderij zijn gefotografeerd. Het schilderij, dat miljoenen waard is, is licht beschadigd aan de voorkant. ‘Maar het valt gelukkig reuze mee.’ Deskundigen gaan er niet van uit dat het schilderij op de foto een vervalsing is.

Criminele circuit

Museum Singer Laren vindt het fantastisch dat er recente foto’s zijn opgedoken van het schilderij. “We zijn blij dat er een teken van leven is. We hopen met heel ons hart dat het schilderij onbeschadigd en zo snel mogelijk terugkomt bij het Groninger Museum. Het was een hele verdrietige en schokkende gebeurtenis. Dat deze foto’s opduiken is een lichtpuntje,” aldus de woordvoerder van het museum Singer Laren.

Volgens kunstdetective Arthur Brand is de foto rond 30 mei gefotografeerd. “Dat weten we door de voorpagina van de krant waarop die dag te zien is,” vertelt Brand. Via zijn contacten in het criminele circuit kreeg hij deze foto’s toegestuurd. Als er een foto met een gestolen kunstwerk opduikt, dan staat er altijd een krant op de foto. “In dit geval hebben ze voor de New York Times gekozen omdat er op de voorpagina over het gestolen schilderij wordt geschreven. Daarmee willen ze duidelijk maken dat ze weten wat ik doe en wat ik hierover schrijf.”

Copycat

Het is nog maar de vraag waarom het boek ‘Meesterdief’ erop staat. Het boek gaat over Okkie Durham, die zelf ooit een Van Gogh heeft gestolen. “Ik denk zelf dat het een copycat is die Okkie na wil doen. De maffia kocht zulke schilderijen om uiteindelijk te gebruiken voor strafvermindering. Met zo’n schilderij wordt onderhandeld met justitie of verzekeringsmaatschappijen.”

Volgens Brand circuleren de foto’s in het criminele circuit omdat ze op zoek zijn naar kopers in de onderwereld. “Het is heel belangrijk dat zo’n foto opduikt. Dieven raken in paniek als ze geen koper kunnen vinden. We hopen dat deze foto potentiële kopers afschrikt en dat we meer tips binnen krijgen.”

Een woordvoerder van de politie laat weten dat ze op de hoogte zijn van de foto’s en deze ook gezien hebben. “De foto’s worden meegenomen in het onderzoek.”