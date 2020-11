Chaotisch Forum voor Democratie zakt flink in peiling Maurice de Hond

Als de Tweede Kamerverkiezingen nu gehouden zouden worden, zou Forum voor Democratie (FvD) drie zetels halen. Dat blijkt vrijdag uit een peiling van Maurice de Hond onder ruim 3.000 kiezers. Vijf dagen geleden had de partij nog acht virtuele zetels. De PVV stijgt tegelijkertijd van 24 naar 28 zetels.

Forum voor Democratie kwam in 2017 onder leiding van Thierry Baudet met twee zetels in de Tweede Kamer. Vorig jaar april bereikte de jonge partij haar voorlopige hoogtepunt in de peiling van De Hond: toen stond FvD virtueel op 28 zetels. Dat was vlak nadat de partij de verkiezingen voor de Provinciale Staten had gewonnen.

Lees ook: Leegloop bij Forum voor Democratie: kopstukken en fracties stappen uit de partij

(Tekst gaat verder onder tweet)

Via https://t.co/UAcb8SzXfV de electorale verhoudingen van vandaag vastgesteld met meer dan 3000 ondervraagden.

FVD verliest 5 zetels (naar 3) en PVV wint er 4 (naar 28).https://t.co/9AeYCwPYME pic.twitter.com/YbNDOllDWN — Maurice de Hond (@mauricedehond) November 27, 2020

Leegloop bij FvD

De afgelopen dagen rommelt het echter binnen FvD. Meerdere Eerste Kamerleden, Europarlementariërs, Statenleden en ook de twee enige gemeenteraadsleden keerden de partij de rug toe. Ze vinden dat Baudet niet goed optreedt tegen rechtsextremistische berichten die binnen jongerenorganisatie JFVD worden gedeeld.

Daarbij nemen de opgestapte critici afstand van omstreden uitspraken die Baudet vorige week tijdens een partijbijeenkomst zou hebben gedaan. Baudet zelf is vrijdag uitgeschreven als bestuurder bij FvD. Het partijbestuur zegt dat hij dat zelf heeft gedaan, maar Baudet ontkent dat en spreekt van een coup.

Lees ook: Nog meer chaos bij FvD: is Thierry Baudet uit het partijbestuur gestapt of gezet?

ANP