Fokkers bulldogs en mopshonden amper gecontroleerd: 'Doelbewust fokken gehandicapte dieren nog altijd ongestraft'

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in 2020 amper controles uitgevoerd bij fokkers van honden en katten die door hun extreme uiterlijk verboden zijn. Stichting Dier&Recht zegt dat de controles zijn uitgesteld tot 2021 vanwege het coronavirus.

Dit jaar zijn volgens Dier&Recht tot nu toe 248 Franse bulldogs, 87 mopshonden en 71 Engelse bulldogs met stamboom gefokt. Dat is in strijd met de wet. Deze honden lijden vanaf hun geboorte enorm vanwege hun korte snuit. Daardoor kunnen ze amper ademhalen en krijgen ze allerlei gezondheidsklachten.

Dier&Recht is een organisatie waarbij onder meer dierenartsen en juristen zijn aangesloten om dieren te beschermen.

‘Illegale praktijken ongestraft voortgezet’

De stichting zegt meerdere handhavingsverzoeken te hebben ingediend bij de NVWA, maar vanaf maart werden die allemaal afgewezen. “Nu de NVWA aangeeft niet te handhaven, kunnen malafide fokkers ongestraft hun illegale praktijken voortzetten”, aldus Dier&Recht in een verklaring.

“Door niet te handhaven, geeft de NVWA het signaal af dat het doelbewust fokken van gehandicapte dieren nog altijd ongestraft blijft”, zegt de dierenarts van Dier&Recht, Kelly Kessen.

Controleren niet mogelijk door coronamaatregelen

De NVWA zegt dat de controles niet konden worden uitgevoerd vanwege de coronamaatregelen. “De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers staat voorop. Daarom hebben we een afweging moeten maken welke controles wel en niet konden worden uitgevoerd”, zegt een woordvoerder van de NVWA.

“Veel van de fokkers over wie het gaat hebben de fokkerij in een kleine ruimte of aan huis. Dan is het niet goed mogelijk om 1,5 meter afstand te bewaren. Daarom zijn de controles opgeschort”, verklaart de woordvoerder. Volgens de NVWA gingen er nog wel medewerkers naar plekken waar ernstige meldingen binnenkwamen, bijvoorbeeld als er sprake zou zijn van hondsdolheid.

De woordvoerder zegt dat de NVWA bezig is om een werkmethode te vinden om in 2021 ook bij fokkerijen langs te gaan als de coronamaatregelen van kracht blijven.

