Flitsmeister werkt nog niet tegen nieuwe radarwagens van politie: 'Mensen zullen zeker worden gepakt'

De app Flitsmeister waarschuwt je onder andere voor vaste flitspalen en mobiele controles, maar is niet opgewassen tegen de nieuwe onopvallende radarwagens van de politie. Of de flitsapp je in de toekomst wél gaat waarschuwen? Volgens directeur Jorn de Vries is dat “heel lastig”.

Eerder deze week kondigde de politie aan vanaf 2022 vijftig tot honderd onopvallende radarauto’s in te zetten om zo snelheidsduivels op de bon te kunnen slingeren. Opmerkelijk: de auto’s kunnen in beide rijrichtingen controleren en bekeuren, zonder een automobilist staande te houden. “We worden er allemaal mee geconfronteerd, mensen zullen zeker worden gepakt,” aldus De Vries.

Bewegende radarauto’s

Juist omdat het bewegende radarauto’s zijn, is het voor Flitsmeister moeilijk om haar gebruikers voor de controles te waarschuwen. De Vries: “Het raakt ons in onze dienstverlening. We hebben ideeën over hoe we hier toch iets mee kunnen doen, maar we kijken naar wat mogelijk is. We willen een oplossing, maar het moet natuurlijk niet gevaarlijk worden om de app te gebruiken.”

Daarbij plaatst De Vries direct een kanttekening: “Er zijn nu ook al controlemechanismen die buiten het zicht van Flitsmeister blijven. Als jij te hard rijdt en door een agent staande wordt gehouden, kan de app daar natuurlijk niet voor waarschuwen.”

‘Goed dat verkeershufters worden aangepakt’

De Flitsmeister-directeur zegt de aangekondigde actie te snappen. “Het is goed dat de politie hiermee verkeershufters aanpakt. Ik hou zelf ook van een beetje doorrijden, maar het moet niet zo zijn dat je anderen daarmee in gevaar brengt. En dat zie ik toch wel erg vaak gebeuren.”

Wel zegt De Vries dat hij niet in alle gevallen voorstander is van de nieuwe aanpak. “Als je tien kilometer te hard rijdt en je wordt geflitst, tja, daar ben ik minder voorstander van. Maar goed, honderd kilometer per uur is honderd kilometer per uur. Het is allemaal bedacht in het kader van de veiligheid.”

Vol gas tot waarschuwing

Flitsmeister is er overigens niet om hardrijden te promoten, benadrukt De Vries. “Wij willen mensen informeren en ze de lullige boetes besparen. We gaan richting de 1,9 miljoen actieve gebruikers, dat zijn echt niet allemaal verkeershufters. Ik zal niet ontkennen dat mensen de app downloaden voor de flitsinformatie, maar ze gaan niet allemaal vol gas tot wij een waarschuwing geven.”

Beeld: ANP