Flinke toename gebruik mobieltje tijdens autorijden

Steeds meer automobilisten zijn onder het rijden bezig met hun mobieltje. Het onderweg instellen van de navigatie, spelen van games en opzoeken van muziek is in de afgelopen twee jaar fors toegenomen, meldt het AD.

Bijna 44 procent van de autobestuurders stelt onderweg weleens de navigatie in, blijkt uit de tweejaarlijkse Interpolis Barometer 2019 van onderzoeksbureau SWOV. In 2017 was dat nog 32 procent. Het percentage automobilisten dat muzieknummers opzoekt, is gestegen van 12 naar ruim 21 procent. Eén op de twaalf (8,2 procent) speelt zelfs games terwijl de auto gebruikt wordt. Dat was twee jaar geleden maar 3 procent.

‘Jongeren moeten op iedere notificatie reageren’

Vooral jongere autobestuurders schuwen het gebruik van hun mobiel niet tijdens het rijden. In de leeftijdsgroep 25 tot en met 34 jaar gaat het om bijna 75 procent.

Woordvoerder Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland herkent de resultaten van het onderzoek. “Vooral jongeren kunnen niet meer zonder hun telefoon, ook niet in de auto. Ze moeten op iedere notificatie reageren. De kunst is nou juist om dat uit je hoofd te laten.”

ANP