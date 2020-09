Flinke rookontwikkeling bij grote brand in kantoorpand Barendrecht

In Barendrecht is dinsdagochtend een grote brand uitgebroken in een kantoorpand van een groente- en fruithandel.

Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al uit het dak. Het vuur woedde in het dak van het pand bij de kantine, maar was snel onder controle. Er raakte niemand gewond.

Flinke rookontwikkeling

Wel zorgde de brand voor flinke rookontwikkeling. Omwonenden werd geadviseerd om vanwege de rook ramen en deuren gesloten te houden. De oorzaak van de brand is niet bekend.

De brandweer doet binnen in het pand verder onderzoek.

Beeld: Video Duivestein