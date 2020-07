'Fitgirl' Lotte wil al jaren bij de politie, maar wordt elke keer afgewezen

Fitgirl Lotte Risselada (23) uit het Friese Dokkum wil al jaren bij de politie, maar iedere keer als ze een brief stuurt wordt ze afgewezen. Toch geeft ze niet op, want onlangs stuurde ze zelfs minister Grapperhaus een videoboodschap met haar motivatie.

“Het is eigenlijk een kinderdroom van mij. Ik heb het CIOS (sportopleiding, red.) gedaan, alleen de politie heeft mij nooit echt losgelaten”, aldus sportinstructrice Lotte tegenover Hart van Nederland. De eerste keer dat ze voor de opleiding solliciteerde was ze 17, inmiddels is er zes jaar later nog niks veranderd aan haar droom.

Lotte besloot na haar zoveelste mislukte sollicitatie bij de politie een oproep te doen aan naar minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Grapperhaus liet daarop weten dat hij vertrouwen had in Lotte, ‘volgens mij kom je er wel’. Lotte was blij met de reactie van de minister. “Het was afwachten of Ferd zelf zou reageren, maar dat heeft hij uiteindelijk gedaan. Dat is wel heel cool.”

Super sportief

Ook Kamerlid Chris van Dam (CDA) reageerde op de video van Lotte. Van Dam heeft veel ervaring in het politievak, want hij was 12 jaar werkzaam als agent voordat hij zijn politieke carrière begon. Daar heeft Lotte na haar vakantie een afspraak mee.

Lotte heeft vertrouwen dat ze de juiste persoon is voor de politie. “Ik ben super sportief, aan mijn conditie kan het niet liggen. Die sporttest kijk dus niet zo tegenop. Ook ben ik veel in contact met mensen en ben erg geïnteresseerd. Ik heb er gewoon heel veel zin in en daarom moeten ze me even daar naar toe trekken. Dan laat ik wel zien wat ik in huis heb.”