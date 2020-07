FIOD neemt 10.000 paar nep-Nikes in beslag in onderzoek naar valse merkkleding

In een strafrechtelijk onderzoek naar vervalste merkkleding en -schoenen heeft de FIOD 10.000 paar nep-Nikes in beslag genomen. De sportschoenen kwamen te voorschijn bij het doorzoeken van drie loodsen en een zeecontainer in de omgeving van Alphen aan de Rijn. Ze worden vernietigd.

Ook een woning is doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op de administratie en een auto.

Meer aanhoudingen

De politie heeft woensdag een 37-jarige verdachte aangehouden toen hij een bestelling afleverde. Deze man zit nog vast en geldt als hoofdverdachte. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten, zegt een woordvoerder.

De mensen achter deze handel zijn vermoedelijk al enkele jaren actief. Het onderzoek kwam op gang na een melding van een recherchebureau dat optreedt namens Nike.

