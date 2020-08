Bergen aan nagemaakte merkkleding en schoenen in beslag genomen

De FIOD heeft in drie loodsen in Amsterdam, Purmerend en Zwanenburg ruim 7500 stuks nagemaakte merkkleding, accessoires en schoenen gevonden en in beslag genomen. Het gaat om vervalsingen van merken zoals Versace, Dsquared, Stone Island, Moncler en Louis Vuitton.

Twee mannen van 22 en 35 jaar uit Amsterdam zijn verdachten in de zaak. De twee werden in april vorig jaar ook al aangehouden in een onderzoek, eveneens op verdenking van handel in nagemaakte spullen. Begin augustus kreeg de opsporingsdienst een tip dat de handel nog steeds in volle gang was.

Vernietigd

Het namaken en verkopen van nep-merkkleding is verboden. De gevonden kleding en schoenen worden vernietigd.