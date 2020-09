Filmpjes kijken op een zwangerschapstest: wegwerpapparaat blijkt 'krachtige' mini-pc

Wie denkt dat zwangerschapstests alleen kunnen laten zien of je wel of niet zwanger bent, heeft het mis. De techniek in de zelftests blijkt dusdanig geavanceerd dat het wegwerpapparaat in staat is om filmpjes en mogelijk zelfs klassieke videogames af te spelen.

Dat ontdekte twitteraar Foone. De Amerikaan tikte voor zeven dollar een duo-pack digitale zwangerschapstests op de kop en besloot de apparaatjes volledig uit elkaar te halen om de techniek die erin zit te onderzoeken.

I saw a tweet recently that I wanted to confirm. Sadly I can't find it right now, but it was about digital pregnancy tests.

So, I went out and grabbed a 2-pack for 7 dollars: let's tear it down!

Al snel bleken de apparaatjes een stuk geavanceerder dan ook hij had kunnen bedenken. In de tests zit niet alleen een klein batterijtje, maar ook een processor, RAM-geheugen en een LCD-schermpje. Onderdelen die ook gebruikt worden in smartphones, tablets en computers. Een zwangerschapstest is dus eigenlijk een soort mini-pc.

Rickrolled

De processor die Foone in de zwangerschapstest ontdekte, blijkt ook nog eens verrassend geavanceerd. Volgens Foone is de gebruikte chip nog sneller dan de processor die werd gebruikt in de allereerste Personal Computer van IBM, die in 1981 op de markt kwam. En dat in een apparaatje waar je overheen plast en weggooit.

Hoewel de chip niet programmeerbaar is, heeft Foone het toch voor elkaar gekregen om ook andere informatie dan alleen een testuitslag op het schermpje te tonen, zoals de videoclip van Rick Astley’s Never Gonna Give You Up.

I'm still playing with my replacement OLED display for the Equate pregnancy tester.

I'm still playing with my replacement OLED display for the Equate pregnancy tester.

I was worried I wouldn't have enough bandwidth to do real time updates, but it turns out that 128×32 at 1bpp doesn't take much bandwidth at all.

De gameklassieker DOOM kreeg Foone ook aan de praat op het apparaatje. Al is het alleen een filmpje van de game en niet de game zelf.

and it can't yet run doom. That's going to be way tricky, even cheating and having a modern desktop computer connected to it… but I CAN play back a doom video on it, which is kinda close?

(Using a different dithering method here so that you can see anything: doom is dark) pic.twitter.com/BhJLYkQlXp — foone (@Foone) September 5, 2020

Hoe werkt een zwangerschapstest?

Door alle techniek die tegenwoordig in zwangerschapstests wordt gebruikt, zou je bijna geloven dat het hele testproces ook digitaal verloopt. Maar dat is niet helemaal waar. In de zelftests zit nog altijd een papieren strip. Als die strip nat wordt, wordt de batterij geactiveerd en gaat de test aan.

Het apparaat gebruikt daarna drie led-lampjes en twee fotosensoren om de lijnen op de strip te lezen en daarmee de testuitslag te bepalen. De processor en het geheugen zorgen er daarna voor dat de moeilijk leesbare streepjes als een duidelijke uitslag op het scherm wordt weergegeven: ‘zwanger’ of ‘niet zwanger’.