Files naar het strand: wegen lopen al vroeg vol

Op de wegen naar sommige badplaatsen zijn zaterdag voor 10.00 uur al files ontstaan. Wie met de auto op weg was naar Castricum, Bloemendaal, Zandvoort of Rockanje moest toen al rekening houden met een extra reistijd van 20, 25 minuten, aldus de ANWB.

Dat betekent niet dat strandgangers elders “fluitend kunnen doorrijden”, aldus een woordvoerder. Het is volgens verwachting overal richting zee druk op deze warme dag.

Lees ook: KNMI: code oranje in vier provincies vanwege extreme hitte

De parkeerplaatsen bij het strand van Zandvoort lijken volgens een ooggetuige inmiddels al zo goed als vol; veel auto ‘s rijden rond om nog een gaatje te vinden.

Ook de treinen op het station van Zandvoort hebben al heel wat liefhebbers van zon, zand en zee aangevoerd, maar ze puilden kort na tienen nog niet uit. Op het strand zelf is nog wel plaats genoeg, net als blijkens de webcam van ScheveningenLive.nl op dat van Scheveningen.

Ga niet in de file staan

Harald Bermann, waarnemend voorzitter Veiligheidsregio Zeeland, raadt mensen aan niet in de file te gaan staan. “Ik hoop dat mensen goed beseffen wat ze doen als ze vertrekken naar de Zeeuwse stranden. Door de drukte verwachten we vandaag en morgen veel verkeer en daardoor files. In deze hitte met je gezin in de auto in de file moet je eigenlijk gewoon niet willen”, waarschuwt hij.

“Ik roep iedereen op om niet tegelijkertijd naar de drukke stranden te rijden. Wees je bewust van de hitte, maar ook van de coronamaatregelen!”, zegt hij verder.

Tekst en beeld (ter illustratie): ANP