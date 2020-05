Aardappelboer Erik van der Heijden uit Dinteloord deelt gratis aardappelen uit. Hij heeft 1,4 miljoen kilo in de schuur liggen en krijgt ze niet voor een eerlijke prijs verkocht. Daarom konden aardappelliefhebbers zaterdag langsrijden voor 25 kilo gratis aardappels per persoon. En dat zorgde voor ellenlange files.

“We staan al een uur en een kwartier in de rij, het is hartstikke gezellig”, aldus één van de bezoekers. “We gaan er lekker frietjes van maken.” Boer Erik kan overigens op steun rekenen. “Wij gaan de boer wel geld geven hoor, we zijn hier om hem te steunen.” En zij zijn niet de enige: “We komen niet omdat het gratis is, ik heb al wat centjes voor hem klaarliggen.”

Verkoop aardappels ligt stil

Boer Erik zag zich genoodzaakt de ‘uitverkoop’ te houden, vooral vanwege de enorm lage prijs voor aardappels. “Van de 1,25 euro die jij per kilo betaalt in de supermarkt, krijg ik nog geen zes cent. En dat terwijl de kostprijs per kilo 13 cent is en elk jaar stijgt.” Vanwege het coronavirus ligt de verkoop nagenoeg stil. Sinds alle horeca dicht is, wordt er ook geen patat meer gegeten. Op deze manier hoopt Erik mensen blij te maken en van zijn aardappels af te komen.

‘Ik eet alleen nasi’

Honderden liefhebbers kwamen op zijn oproep af, maar niet iedereen kon de drukte waarderen. “Als ik het van tevoren geweten had, was ik niet gekomen”, aldus een van de wachtenden. “Ik hou niet eens van aardappels, ik eet alleen maar nasi.”

