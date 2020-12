Fietsster (69) overleden na aanrijding in Gennep, automobilist spoorloos

De 69-jarige fietsster die woensdagochtend in haar woonplaats Gennep werd aangereden is overleden aan haar verwondingen. De bestuurder reed na de botsing door en is nog spoorloos.

Het ongeluk gebeurde rond 11.00 uur op de Brugstraat in het Limburgse dorp. De vrouw werd op haar fiets aangereden door een personenauto. De automobilist liet de fietsster aan haar lot over en ging er vandoor richting de Brabantweg. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek later.

De politie roept de doorrijder dringend op om zich te melden. Mogelijk heeft de auto schade aan de voorkant, aldus de politie. Getuigen of mensen die de wagen vermoedelijk hebben gezien worden gevraagd contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.

Tekst: Redactie/ANP

Beeld: SK Media