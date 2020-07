Meerderheid jongeren vindt dat 70-plussers fietsrijbewijs moeten halen

70-plussers zijn steeds vaker betrokken bij een fataal fietsongeluk, dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de afgelopen twintig jaar is het aantal dodelijke ongelukken in deze leeftijdsgroep met bijna zeventig procent gestegen. Om die reden pleit een meerderheid van de Nederlanders onder de dertig jaar dat 70-plussers een fietsrijbewijs zouden moeten halen.

Dat blijkt uit onderzoek van Wat vindt Nederland onder duim drieduizend respondenten. Vooral ouderen die op snelle e-bikes rondrazen, zouden volgens de respondenten een examen moeten afleggen. “Voor een snorbrommer moet een geldig rijbewijs halen, die gaan ook 25 km/u,” is een veel gehoord argument.

Levensgevaarlijk voor ouderen

De snelle e-bikes zijn levensgevaarlijk voor ouderen die – net als de rest van fietsend Nederland – vaak geen bescherming dragen. Uit onderzoek van Wat vindt Nederland onder ruim drieduizend respondenten blijkt dan ook dat 45 procent erg graag ziet dat ouderen een helm dragen. Ook zou een grote groep (39 procent) het een goed idee vinden om elektrische fietsen te begrenzen op 20 km/u.

Wat vindt Nederland is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.