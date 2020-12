Fietsers woedend over vertraging renovatie Afsluitdijk: 'Dat rondje is echt een genot'

Het is een steek in het hart van fiets- en wandelliefhebbers: de Afsluitdijk moet niet voor drie, maar voor zes jaar dicht. De lange reep asfalt, met aan twee kanten water, is voor veel wielrenners heilig. Voor hen zit er niets anders op dan twee keer zolang te moeten wachten om weer een rondje IJsselmeer te kunnen maken. En dat doet pijn.

De tweewielers en voetgangers moeten hun rondje tijdens de renovatie deels met de bus afleggen. Vorige week kwam naar buiten dat de bij de fietsers zo geliefde brug niet tot 2022, maar tot 2025 dicht blijft. Het project duurt zeker drie jaar langer dan gepland vanwege een ontwerpfout bij de nieuw te bouwen en te renoveren spuisluizen.

Anderhalf uur wachten

“Het rondje IJsselmeer is een klassieker, dat kan je niet maken als de Afsluitdijk dicht is. Het is bijna niet uit te leggen aan niet-fietsers, maar het is echt een genot”, verzucht fietsliefhebber Rens Muller. Ze zijn zó teleurgesteld, dat ze dinsdag een coronaproof protest hielden. “We willen duidelijk maken: kom op, verzin een list, maar laat ons niet in de bus stappen. Je moet ervoor betalen. Bovendien rijdt hij maar drie of vier keer per dag. Als je niet op tijd aankomt, moet je 1,5 uur wachten.”

Bypass voor fietsers

Een oplossing ligt voor de hand, vinden de sportievelingen. “Het fietspad zou natuurlijk makkelijk op bepaalde tijden open kunnen zijn. In de weekenden, of bepaalde avonden”, opperen ze. Ook in Den Haag klinken kritische geluiden. D66-Kamerlid Rutger Schonis staat achter de fietsers. “We hopen dat er een duidelijke uitleg komt. En dat er voor de fietsers en wandelaars – net als voor de auto’s – een bypass komt.”

Het is nog niet bekend hoeveel geld de renovatie extra gaat kosten. Ook kunnen fietsers en voetgangers pas nadat al het werk klaar is de dijk weer oversteken zonder deels een bus te moeten nemen.