Een kind is donderdagavond gewond geraakt bij een bizar ongeluk in het Gelderse ‘s-Heerenberg. De deur van de vrachtwagen sloeg open net toen de vrachtwagenchauffeur een fietsend kind passeerde.

De deur raakte het kind en kwam met een smak op de grond terecht. De toegesnelde hulpdiensten waren snel ter plaatse. De jongen is nagekeken door ambulancepersoneel en is daarna, met onbekende verwondingen, afgevoerd naar het ziekenhuis.

Lantaarnpaal

De chauffeur van de vrachtwagen had lading gelost bij een supermarkt en reed net weg. Nadat de deur het kind raakte sloeg het ook een lantaarnpaal om. Door de klap knakte die tegen de grond. Door de klap tegen de paal kreeg de chauffeur door dat er iets mis was. Daarvoor had hij niets in de gaten gehad.

Beeld: SPS Media