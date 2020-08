Fiets valt plots van drager op snelweg, tien auto's raken beschadigd

Meerdere automobilisten hebben schade opgelopen aan hun voertuigen toen een fiets van een drager afviel. Dat gebeurde zaterdagavond op de A50 bij Wolfheze.

Zeker tien voertuigen liepen forse schade op toen ze de fiets niet meer op tijd konden vermijden. Rond 22.00 uur stonden zo’n twintig voertuigen stil op de vluchtstrook.

Flinke schade bij auto’s

Bij drie van de tien beschadigde auto’s was de schade zo groot dat zij niet meer verder konden rijden. Zij zijn geborgen door een bergingsbedrijf. Het is niet bekend hoe het kan dat de fiets plots op de snelweg terecht kwam. Van de fiets is na het ongeluk nog maar weinig over. Het voertuig ligt in meerdere stukken.

Een van de getroffen automobilisten vertelt tegen Hart van Nederland dat het allemaal erg snel ging. ”Het ging allemaal in een flits. Ineens hoorde ik ‘bonk, bonk, bonk, bonk’, toen reden we dus over de fiets heen met onze auto.” De man was dus niet de enige. Toen hij de schade wilde controleren op de vluchtstrook stonden er al en stuk of twintig andere voertuigen. ”Zij waren ook allemaal over de fiets heen gereden.”

De wagen van de man was er slecht aan toe na de ontmoeting met de fiets. ”Na de klap begon on koelvloeistof te lekken, we kunnen zo niet verder rijden. Ik hoop dat het nog te maken is, we gaan binnenkort op vakantie”, vertelt hij verder.

Toen de eigenaar merkte dat er iets mis was, is hij direct gestopt. Hij heeft zich gelijk gemeld bij de politie. Politie en Rijkswaterstaat hebben het incident ter plaatse afgehandeld. Een van de drie beschikbare rijstroken was uit voorzorg afgesloten.

Beeld: SPS Media