Fer (67) bouwde een miniatuurdorp en kan nu veilig 'op vakantie' naar Griekenland

Een vakantie naar zijn geliefde Griekenland zit er voor Fer Geerts uit Bergen op Zoom dit jaar niet in, maar gelukkig is het ook in zijn eigen achtertuin genieten geblazen. Daar staat een zelfgebouwd Grieks miniatuurdorp waar hij heerlijk bij kan wegdromen.

Geerts bouwt, geïnspireerd door zijn vakanties in het pittoreske Santorini, al ruim twintig jaar aan zijn dorp. In coronatijd komt het dorp goed van pas. “We kunnen niet op vakantie, omdat we tot de risicogroep behoren,” vertelt Geerts aan Hart van Nederland. “Toen dacht ik: zullen we hem eens in de tuin zetten? We mogen toch het erf toch niet af!”

Vrolijk

Nu zit Geerts regelmatig met een wijntje in de tuin te genieten van de sfeer van Griekenland. Het eiland is gemaakt van allerlei afvalmaterialen. Het hoofdbestanddeel is piepschuim, maar er zitten ook lucifers, karton en stukken van strandmatjes in verwerkt. Elk straatje en huisje is verschillend.

Geerts wil zijn klein geluk graag delen met anderen door een offline of online expositie. “Mensen worden er echt vrolijk van. Dat is ook precies de bedoeling!”