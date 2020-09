FC Emmen verwelkomt nieuwe spelers met befaamde 'longtest'

Het is een befaamde traditie binnen FC Emmen. Nieuwe spelers die voor het eerst aantreden bij de Drentse club moeten als een soort ontgroening de ‘longtest maximaal’ ondergaan. De onschuldige medische test is echter niet wat het lijkt!

Dit seizoen was het de beurt aan verdedigers Denis Granecny en Caner Cavlan. De twee werden los van elkaar door de medische staff gevraagd hun longinhoud te laten controleren door hard te blazen in een oude spirometer. Wat de spelers niet weten, is dat de meter gevuld is met een zwart poeder dat bij hard blazen terugslaat in hun gezicht.

De beelden van de twee hilarische longtests werden door de club gedeeld op Twitter.