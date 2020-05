Fazal werd 11 keer gestoken door 'Haagse steker' Malek F.: 'Ik dacht: ik ga nu dood'

Precies twee jaar geleden stak Malek F. op klaarlichte dag drie willekeurige mensen neer op straat in Den Haag. Een van zijn slachtoffers is de 37-jarige Fazal Amin.

Nietsvermoedend staat Fazal voor de deur van de Haagse Hogeschool op zijn telefoon Pokémon Go te spelen als hij van achteren wordt aangevallen. “Er komt een man uit het niets en ineens zag ik een mes.” Malek F. steekt elf keer op hem in. “Ik lag op de grond en toen zag ik hem, face to face. Een ijskoude blik”, vertelt Fazal. “Ik dacht: dit zijn mijn laatste momenten, ik ga nu dood.”

Psychische klachten

Het gewelddadige incident heeft Fazal zwaar getraumatiseerd. Hij heeft veel psychische klachten en is arbeidsongeschikt verklaard, waardoor hij zijn baan verloor. “Ik heb heel veel gedaan om toch te re-integreren, maar het lukt me gewoon niet. Met name omdat ik ook nog steeds geen behandeling heb.”

Ontoerekeningsvatbaar

Malek F. werd in juli vorig jaar door de rechtbank volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. Hij kreeg daarom geen celstraf, maar tbs met dwangverpleging opgelegd. “Het is zo krom. Dat kan gewoon niet”, zegt Amin. “Het is gewoon een terreuraanslag en daar hoort geen nul jaar cel bij.”

Lees ook: OM in beroep in zaak tegen Malek F.

Het Openbaar Ministerie, dat 15 jaar cel had geëist tegen de ‘Haagse steker’, is in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van de rechtbank. Het hoger beroep zal naar verwachting in september plaatsvinden.