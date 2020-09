Een 66-jarige vrouw is in de nacht van vrijdag op zaterdag bij een familiedrama omgekomen in een woning in Heerde. Dat gebeurde rond middernacht. Haar 45-jarige zoon, woonachtig op hetzelfde adres, is in verband met de zaak aangehouden.

De politie bevestigt dat de zoon is aangehouden, maar wil nog niets zeggen over de toedracht van het incident. Buurtbewoners hoorden vaker ruzies tussen moeder en zoon. Buurman John vertelt aan Hart van Nederland dat hij een week naast hen woonde en hoorde vaker dat ze ruzieden. “Ik heb er niets van meegekregen vannacht. Maar van de week hoorde ik hem heel hard schelden, slaan en schreeuwpartijen. Vaak was het buiten, de hele buurt kon meegenieten.”

‘Politie kwam eerder bemiddelen’

De politie was van de week nog langs gekomen om te helpen bemiddelen tussen moeder en zoon. “Het was steeds schelden op zijn moeder, vaak van laag allooi. Moeder riep dan altijd: doe nou maar kalm. Ik denk dat de hele buurt het wist”, zegt John. “Ik stond nog op het punt om een wijkagent eerder te bellen, maar toen gebeurde dit.”

Andere buurtbewoners werden wakker van het rumoer dat rond half 1 in de nacht ontstond. “De politie was aan het zoeken, via via hoorde ik dat iemand overleden was. Ik dacht eerst dat het slachtoffer in de struiken lag, maar later bleek het binnen te zijn. Vreselijk”, zegt een buurtbewoonster.

‘Zoon was drugsverslaafd’

John geeft aan dat hij hoorde dat de verdachte drugsverslaafd was. Een andere buurtbewoner geeft aan dat de zoon timide overkwam. “De verdachte is een beetje op zichzelf, als je hem tegenkwam maakte je wel een praatje.”

John hoorde eerder dat de vader van de zoon eerder dit jaar was overleden en dat voor mogelijk meer problemen heeft gezorgd. “Ik vind het heel triest dat in een beschaafd land toch dit gebeurt. Dat we het toelaten met z’n allen. Men weet hier heel veel van elkaar. Er is een goede sociale controle. Heel bijzonder dat niemand heeft ingegrepen”, Stelt de buurman verbouwereerd.