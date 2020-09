Familie van vrouw die door explosie zwaargewond raakte: 'Ze zat helemaal onder het bloed'

Ronald en Jordy Verwindt, de man en de zoon van de vrouw die vrijdagnacht in Zwolle zwaargewond raakte na een explosie bij de voordeur, kunnen nog steeds niet beseffen wat zij die nacht hebben meegemaakt. Beiden waren in de woning toen het gezin werd opgeschrikt door een enorme knal. “Na de klap werd het donker. En dan zie je ineens je vrouw onder het bloed zitten”, zegt Ronald.

De man van de 50-jarige Mirjam vertelt tegen Hart van Nederland dat hij en zijn vrouw vrijdagavond rond 23.30 uur naar bed gingen. “Mijn vrouw Mirjam ging naar de douche en ik zat in de slaapkamer te wachten tot zij klaar was. Toen ze uit de badkamer kwam, zag ze dat er beneden licht brandde en ze hoorde geluid. Vervolgens ging ze beneden kijken wat dat was”, aldus Ronald.

Enorme knal

Mirjam zag volgens Ronald vervolgens een buisje door de brievenbus steken met “sterretjes en rook”. Het was vuurwerk, zegt Ronald. “Toen ze dat zag, riep ze mij. Ik ging naar beneden en stond op de trap. Toen explodeerde het vuurwerk. Het was een mortierklap.”

Daarna viel alle stroom uit. Het was donker en de gang vulde zich met rook. Ronald haast zich naar boven om een zaklamp te pakken. Ondertussen was ook zoon Jordy wakker geschrokken: “Ik dacht: ik moet hier weg”, zegt Jordy. Hij rent naar beneden en wil via de achterdeur naar buiten. “Maar toen zag ik mijn moeder. Ze zei: ‘Ik hou het niet meer’. Ik wist gelijk: ik moet 112 bellen.”

Daarna kwam ook Ronald weer beneden. De voordeur had forse schade een ook in de gang waren dingen kapot. “Het was een ravage. Ik zag mijn vrouw niet meer. De kamerdeur stond open, terwijl we die altijd dicht doen voordat we naar boven gaan. Ik denk dat mijn vrouw door de kracht van de explosie tegen die deur werd geblazen”, zegt hij. “Toen zag ik mijn vrouw op de bank zitten in de kamer. Ze zat voorovergebogen en ze zat helemaal onder het bloed.”

Twee keer geopereerd

Mirjam moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Zoon Jordy ging mee in de ambulance. “Ik was op dat moment in schok”, zegt Jordy. “Ik stond helemaal te trillen.” Later arriveerde ook Ronald in het ziekenhuis. Hij laat weten dat zijn vrouw diezelfde nacht nog aan haar rechterhand is geopereerd. De dag erna is ze nog een tweede keer aan die hand geopereerd.

“Ze heeft botbreuken in haar hand, schroeven in haar duim gekregen, en ze mist door de explosie het topje van haar wijsvinger. Daarnaast heeft ze ook een brandwond in haar handpalm”, aldus Ronald. Beide operaties zijn gelukkig goed gegaan. “Wel zat haar linkerhand al in het gips door een andere operatie, dus nu zitten allebei haar handen in het gips”, zegt haar man. Zondagavond mag Mirjam weer naar huis, laat hij weten.

Jongeren rennen lachend weg

De politie sluit niet uit dat het om zwaar vuurwerk ging dat explodeerde. Er is nog niemand opgepakt voor de laffe daad. Getuigen vertelden de politie dat een groepje jongeren na de knal lachend wegrende. Zowel Ronald als Jordy tasten in het duister waarom en door wie hen dit is aangedaan. “We hebben geen vijanden of moeilijkheden hier in de buurt”, laat Ronald weten.

Ronald benadrukt dat de daders moeten zien wat de impact is op het gezin van hun actie. “De gevolgen zullen blijven. Ik heb angstgevoelens en ben veel alerter.” Ook Jordy zegt dat de emotionele impact enorm is: “De beelden blijven zich door je hoofd afspelen. Ik vind het een hele laffe actie. Waarom wij?”