Familie vermoorde Miranda Zitman vinden bloedsporen en menselijke resten in vrijgegeven woning

Nabestaanden van de vermoorde Miranda Zitman eisen heropening van de rechtszaak tegen Bart B.. De familie heeft sinds het vrijgeven van de woning lugubere vondsten gedaan, zoals bloedsporen en vermoedelijke resten van Miranda, de resten zijn her en der verspreid in verschillende ruimtes. Volgens de nabestaanden hebben politie en Justitie grove fouten gemaakt in onderzoek.

De kapster uit Soest werd op 28 december 2018 met geweld van het leven beroofd en aan stukken gezaagd door haar partner Bart B. Hij begroef de lichaamsdelen daarna onder meer in de tuin. De vondsten die de nabestaanden deden, ontbreken volgens hen in het strafdossier en bleven in de rechtszaak tegen B. buiten beschouwing. Bart B. werd tot 18 jaar cel veroordeeld wegens doodslag, voor moord vonden het OM en de rechtbank geen bewijs.

De ‘nieuwe sporen’ kunnen er volgens de familie op duiden dat Miranda Zitman in de hele woning aanvallen moest verduren, wat mogelijk wel degelijk wijst op moord. , vertellen nabestaanden aan Hart van Nederland: “We hebben als familie schokkende vondsten in het huis van Miranda en Bart B. gevonden. De woning is kortgeleden aan ons vrijgegeven. Wij vinden dat het onderzoek zeer onzorgvuldig is gedaan door politie en justitie. Wij zien de moordenaar van Miranda als zeer gevaarlijk.” Uit angst voor mogelijke represailles willen zij anoniem hun verhaal doen.

Bloedsporen door het hele huis

Elke keer als de familie de woning betrad vonden zij nieuwe sporen in het huis: “Wij hebben bloed gevonden op verschillende lampenkappen en meerdere sporen door het hele huis. Het was schokkend voor ons om dat te ontdekken”, vertelt een familielid. Als het vinden van bloedsporen van een overleden familielid niet al erg genoeg is, staat er niets over de gevonden sporen in het politiedossier.

”Er is hierover niets van behandeld in het vonnis. Niet aan de orde geweest bij het Pieter Baan Centrum-beoordeling van deze man. Onbegrijpelijk. Wij stuiten nu elk weekend op de meeste gruwelijke vondsten.” De meeste sporen werden gevonden in de woonkamer. De sporen lopen door tot aan de eerste verdieping, allemaal gevonden door familieleden. ”We hebben merkwaardige en opvallende interieur veranderingen aangetroffen en kunstwerken van Box gemarkeerd met bruin-rode stipjes, vermoedelijk bloed van Miranda. Dit spoor loopt door de hele woning, langs andere vermoedelijke sporen van geweld.

Van slechts één gevonden exemplaar is het verschenen in het dossier. ”Van de andere sporen totaal niet, de andere verandering in het interieur en kunst zijn door de politie niet herkend en vastgelegd.”

Forensische hulp ingeschakeld

De familie heeft zeer sterke vermoedens dat de gevonden bloedsporen van Miranda zijn. ”Het is verschrikkelijk dat je als familie elke keer geconfronteerd wordt met bloedspatten die van onze Miranda kunnen zijn. Het is verschrikkelijk. Op deze manier kun je dit drama niet afsluiten, nooit kunnen beginnen met verwerking van het verlies.”

Of de gevonden sporen inderdaad van Miranda Zitman zijn moet onderzoek nog uitwijzen. De familie heeft inmiddels de hulp ingeschakeld van een onafhankelijke militair forensisch onderzoeker. Familie: “Wij hebben met hem de tuin van het huis doorzocht, omdat bleek dat de politie de tuin onvoldoende had onderzocht. Die heeft alleen het betegelde gedeelte van de tuin bekeken.

Vervolgens heeft de familie samen met de deskundige de woning gecontroleerd. In de kamer waar Miranda werd verzaagd door Bart B. keek de specialist op de kast. Daar troffen ze een klompje grijswitte substantie met daaruit bruinzwarte haren, de kleur van het haar van Miranda, met vermoedelijk bloedsporen. ”We zijn verbijsterd. Ook dit moet nog onderzocht worden.” En daar stopt het niet. Ook in de kast en op de muur worden meerdere bloedsporen gevonden. ”En die zijn gewoon met het blote oog zichtbaar.”

Woedend

De nabestaanden zijn woedend op politie en Justitie. “Dit zijn diepschokkende feiten als blijkt dat de sporen van Miranda zijn. Dit is te bizar voor woorden. Toen wij aan de hoofdofficier van Justitie hebben gemeld dat er vermoedelijk lichaamsresten liggen in het huis kregen wij niets te horen. We hebben het 9 november gemeld, er is niet gelijk contact met ons opgenomen. Hoe is dat mogelijk?”, vraagt de familie zich af. ”Dit is de moord op onze Miranda, die op een verschrikkelijke manier om het leven is gekomen. Verzaagd en gedumpt op verschillende plekken.”

Aangifte

Omdat de familie niets kreeg te horen van politie of het Openbaar Ministerie hebben zij aangifte gedaan tegen de officieren van Justitie en het politieteam. “Daarin hebben we 24 punten benoemd van onrechtmatigheden, die wij uitgezocht willen hebben. Justitie wilde op 11 november in gesprek gaan met ons. Dat was een week voordat wij de lichaamsresten vonden. We hebben het afgezegd. We vinden het te gek voor woorden.

De familie eist nu een onderzoek die wordt uitgevoerd door de Rijksrecherche. ”We hebben aangifte gedaan tegen de hoofdofficieren van justitie en de twee teamleiders van het politieteam wegens grote tekortkomingen in het politie onderzoek en de behandeling van de strafzaak. We hebben zoveel sporen gevonden die mogelijk een ander licht werpen op deze zaak. Dit moet opnieuw onderzocht worden door een nieuw team van specialisten. De dader moet opnieuw beoordeeld worden. We willen heropening van de strafzaak.”

‘Bart B. lijkt ons een gevaarlijke man’

“We kennen Bart B. al 18 jaar als familie. Wij herkennen in hem een gevaarlijke man die volgens ons opnieuw onderzocht moet worden in het Pieter Baan Centrum. Dit keer met de feiten die niet in het politie- en strafdossier zijn vastgelegd. Deze man staan misschien na 16 jaar weer op straat. Hij heeft geen tbs, niks. Dit kan niet in onze rechtsstaat.”

Het Openbaar Ministerie zegt in een reactie: “”Wij weten van de klachten en aangiften van de nabestaanden. We wilden hierover in gesprek met hen en hadden ook een gesprek gepland. Maar dat heeft de familie afgezegd. Wij betreuren dat. Wij gaan opnieuw het contact leggen met de familie om tot een oplossing te komen.”