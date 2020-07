Veteranen helpen met zoeken naar vermiste Bert de Laat

Waar is toch de 69-jarige Bert de Laat uit het Brabantse Made? Familieleden vragen zich diezelfde vraag al tien dagen af. Hij werd voor het laatste gezien dinsdag 14 juli in zijn woonplaats, sindsdien heeft niemand hem meer gezien.

Afgelopen weekend hebben vrienden en familie al gezocht naar de vermiste man, maar zonder enig resultaat. Vandaag is het de beurt aan het Veteranen Search Team.

Veteranen

Vrijdagochtend werd er al vroeg begonnen met zoeken naar Bert. Zo’n 80 veteranen komen af op de oproep van de schoonzoon van Bert, Jeroen Ligtvoet. ”Een paar dagen geleden hebben wij een brief ontvangen waardoor we weer hoop hebben gekregen”, vertelt Jeroen. ”Uit de brief kun je opmaken dat hij zich ergens heeft verscholen of at hij even rust wilde hebben.” Het is nog niet zeker of Bert ook daadwerkelijk de brief heeft geschreven. Wel is Jeroen overtuigd dat de brief afkomstig is van Bert. ”In die brief staat een detail over Bert die verder niet veel mensen weten.”

Woordvoerder van het veteranen search team, Tom Plones, zegt dat er vandaag naar Bert wordt gezocht met de benenwagen en op fiets. ”Ook hebben we beschikking tot drones”, licht hij verder toe. ”Mooi dat er zoveel mensen zijn op komen dagen want als je iemand zoekt is het belangrijker dat je veel mankracht hebt.” Normaal gesproken zoekt het team vooral in bosrijke gebieden, en dan loop je naast elkaar zodat je niets kan missen. Vandaag is het zoekgebied iets groter dus hebben we die luxe niet.”

‘Het doet ons goed’

Het doet schoonzoon en de rest van de familie ‘veel goeds’ dat de veteranen in hun vrije tijd willen zoeken naar de vermiste man. ”Maar dat doet ons ook veel goed”, reageert Plones. ‘Wij merken dat op het moment dat wij betrokken worden bij een zaak, ongeacht van de uitkomst, dat het belangrijk is dat deze periode voor de familie wordt afgesloten.

Schoonzoon Jeroen hoopt dat Bert snel wordt gevonden: ”Kom alsjeblieft terug, het heeft nu lang genoeg geduurd. Iedereen wacht thuis op je, als er iets is valt er over te praten maar kom alsjeblieft weer terug.”