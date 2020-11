Het aantal nieuwe coronabesmettingen neemt al een aantal dagen af, maar de druk op de zorg blijf groot. Als we de cijfers nog verder omlaag willen krijgen, zijn de huidige maatregelen volgens het kabinet niet voldoende. Daarom zullen premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge dinsdagavond een nieuw pakket aan coronamaatregelen presenteren.

Dat het kabinet de teugels verder wil aantrekken, bleek maandag al. Over de exacte maatregelen was toen echter nog geen overeenstemming. De meeste knopen moeten dus nog worden doorgehakt, zeggen bronnen rond het kabinet tegen Hart van Nederland. Dinsdag in de loop van de dag wordt een definitief besluit genomen.

Groepsgrootte naar twee

De verwachting is dat het kabinet de maximale groepsgrootte op straat verder gaat beperken. Nu mogen er vier mensen samenkomen, dat gaat naar twee. Daarnaast zou het kabinet overwegen om musea, bioscopen en theaters tijdelijk te sluiten.

Volgens de NOS moeten ook pretparken en dierentuinen mogelijk de poorten dichthouden. Een plan om ook sportscholen te sluiten zou zijn gesneuveld. Het kabinet vindt sport een te belangrijke lichamelijke en mentale uitlaatklep voor mensen.

Geen wintervakanties

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde het kabinet een negatief reisadvies af te geven voor de kerstvakantie. Dat betekent dat alle niet-noodzakelijke reizen – en daarmee alle vakanties – in die periode worden afgeraden.

Het lijkt erop dat het kabinet dat advies over gaat nemen. Begin dit jaar raakten mensen besmet tijdens wintersportvakanties naar sneeuwgebieden in Italië en Oostenrijk, waarna het coronavirus zich in Nederland verspreidde.

Rutte wilde totale lockdown

Zondag werd er lang overlegd op het Catshuis. Een deel van het kabinet sprak daar met RIVM-baas Jaap van Dissel over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Er werd intensief gesproken over de sociale, economische en medische belangen die samenhangen met de coronamaatregelen.

Volgens RTL Nieuws is aan het besluit om strengere maatregelen te nemen flinke discussie voorafgegaan. Premier Rutte en ministers De Jonge (Volksgezondheid) en minister Van Ark (Medische Zorg) stelden voor het land twee weken dicht te gooien. Ook de detailhandel zouden in die periode de deuren moeten sluiten. Dat stuitte op stevig verzet van andere ministers.

Nieuwe persconferentie

Dinsdagavond is er weer een corona-persconferentie met Rutte en De Jonge. Zij geven dan meer duidelijkheid over de nieuwe coronamaatregelen en waarschijnlijk ook over de horecasluiting. De Jonge zei vorige week dat de nu geldende maatregelen tot in december gaan duren, maar dat was nog geen kabinetsbesluit.

