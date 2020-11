Man (50) gewond door explosie in woning Triemen

Een 50-jarige man is zondag in het Friese dorp Triemen gewond geraakt door een explosie in zijn woning. In de woning is vooralsnog een kleine hoeveelheid explosieve stof gevonden, meldt de politie.

De hulpdiensten werden zondag aan het einde van de ochtend gewaarschuwd over de gewonde man in de woning aan de Migchelbrinkwei. Hij zou gewond zijn geraakt aan zijn hand en/of arm. De man is naar een ziekenhuis gebracht; de politie heeft hem nog niet kunnen spreken.

Lees ook: Dode man aangetroffen in hotelkamer Overijsselse Hengelo

Explosieve stof

De woning werd ontruimd en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie werd opgeroepen. Zondag aan het begin van de avond meldde de politie dat het onderzoek in de woning nog niet is afgerond. De aangetroffen explosieve stof wordt afgevoerd en elders onschadelijk gemaakt. Onderzoek moet uitwijzen waarom de man de explosieve stof in huis had en waardoor de explosie is ontstaan.

De man (50 jaar) die vanochtend gewond raakte na een explosie in zijn woning #Triemen, ligt in het ziekenhuis. Wij hebben hem nog niet kunnen spreken. Onderzoek moet uitwijzen waarom de man de explosieve stof in huis had en waardoor de explosie is ontstaan. — Politie Fryslân (@polfryslan) November 8, 2020

ANP