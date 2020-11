Explosie nabij coffeeshop Amsterdam

Aan de Admiraal de Ruyterweg in Amsterdam is in de nacht van maandag op dinsdag een explosie geweest. Dat meldt de politie dinsdagochtend. Volgens de online hulpverleningskanalen was de ontploffing nabij een coffeeshop.

Er zijn volgens de politie geen gewonden gevallen. Meerdere politiemensen en de de Explosieven Opruimingsdienst Defensie doen onderzoek naar de toedracht.

Getuigenoproep

De politie vraagt getuigen om zich te melden. Ook omwonenden, die camerabeelden hebben van de straat of omliggende straten, worden gevraagd zich te melden.