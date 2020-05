In een woning aan de Geleen in Zwolle heeft een explosie voor veel schade gezorgd. Vier woningen moesten worden ontruimd, niemand raakte gewond.

De luide knal was rond drie uur ‘s nachts in een groot deel van de stad te horen. Hulpdiensten kwamen direct ter plaatse. De schade aan de woning was groot, er is geen brand uitgebroken. Ook drie naastgelegen woningen zijn ontruimd. In eerste instantie leek het te gaan om een explosie in de meterkast door de grote impact daar, maar dat is niet het geval.

Bewoners nog niet terug

De bewoners van twee woningen, waaronder ook de direct getroffen woning kunnen voorlopig nog niet terugkeren naar hun huis, laat een woordvoerder van Veiligheidsregio IJsselland weten. Deze woningen zijn voorlopig onbewoonbaar verklaard.

Kort na de explosie zou er volgens getuigen een auto met grote snelheid vandoor zijn gegaan. De politie is een forensisch onderzoek gestart.

Beeld: SPS Media