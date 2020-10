Explosie in flat Almere: 'Ik moest plotseling rennen voor mijn leven'

Het was flink schrikken voor bewoners van de Langshof in Almere. Een explosie blies woensdagavond de gevel van een appartement op de vierde verdieping van een portiekflat aan gruzelementen, drie mensen raakten gewond. “Ik zag een man in zijn onderbroek staan, omdat al zijn kleren in brand stonden.”

De explosie veroorzaakte brand, maar volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Flevoland was die snel onder controle. Acht appartementen die grenzen aan hetzelfde portiek moesten worden ontruimd. De drie gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. “De politie doet op dit moment onderzoek naar wat er precies is gebeurd.”

‘Doe je broek uit!’

Een jongen uit de buurt kwam net thuis van een potje vliegeren toen hij één van de gewonden het gebouw uit zag lopen. “Met een brandende broek. Iemand riep: doe je broek uit, doe je broek uit! Zijn onderbroek stond ook nog in de fik en zijn benen waren helemaal wit. Zijn vingertopjes lagen er een beetje af.” Volgens de jongen was de aanblik “best heftig”.

Een andere buurtbewoner bood de betreffende man haar jas aan. “Ik zag een man in zijn onderbroek staan, omdat al zijn kleren in brand stonden. Daarom heb ik mijn jas om hem heengeslagen. Ik denk dat hij nog stond door de adrenaline”, verklaart ze aan Hart van Nederland. “Hij had hier zijn kleren uit getrokken en was helemaal in de war. Hij was verbrand op delen van zijn lichaam.”

Van de derde verdieping gesprongen

Buurman Damaris is één van de andere gewonden die naar het ziekenhuis moest. Hij klauterde in blinde paniek van zijn balkon naar beneden, omdat het portiek vol rook stond. “Ik stond te koken en moest plotseling rennen voor mijn leven. Ik ben van de derde naar de tweede verdieping gesprongen. Daarbij heb ik mijn heup bezeerd.”

De man vertelt dat hij om die reden mee werd genomen naar het ziekenhuis. “Gelukkig is het niet zo erg als de buurman, wat ik zag. Hij stond hier in zijn onderbroek. Ik kan nog steeds niet bevatten wat er is gebeurd.”

Beeld: SPS Media