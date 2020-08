Voorzitter Forza! vindt explosie bij huis raadslid Castricum ontoelaatbaar: 'Het gaat slecht met Ralph'

Waarom er dinsdagnacht een explosief tot ontploffing is gebracht voor de deur van raadslid Ralph Castricum uit Castricum is nog onduidelijk. Maar de geruchtenmolen draait op volle toeren. Castricum is namelijk een politicus met een zeer uitgesproken mening over gevoelige thema’s.

Ralph Castricum is woensdag nog te veel van slag om zelf voor camera te reageren op wat hij noemt “een zware aanslag”. Paul Meijer, voorzitter van de partij Forza!, waarvoor Castricum raadslid is, sprak hem wel. “Het gaat slecht met Ralph”, vertelt hij tegen Hart van Nederland.

Ondergedoken

De voorzitter is woensdagochtend gelijk naar zijn collega toe gereden om zijn raadslid te ondersteunen. “Hij is erg ontdaan. Hij zit nu op een veilig adres met mensen die van hem houden, hij wordt goed opgevangen”, aldus Meijer.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident. Mogelijk is het een stuk zwaar vuurwerk dat tot ontploffing is gebracht. “Dit verwacht je niet. En ik vind het ook geen toeval”, stelt Meijer. “Ralph is een bekende persoonlijkheid in Castricum.”

Politieke mening

Mogelijk hebben politieke tegenstanders het gemunt op Castricum. “Onze partij heeft een heel uitgesproken mening, als het over zwarte piet gaat, over milieu, over migratie. Dat mag je hebben, dat is vrijheid van meningsuiting.”

Meijer vervolgt: “Maar als er dan op zo’n manier een explosief afgaat midden in de nacht, vind ik dat ontoelaatbaar. Een debat voer je in een raadzaal, dat doe je niet met vuurwerk of explosieven. De brievenbus is bijna 100 meter verder weggeslingerd. Het is dus geen rotje geweest, maar iets zwaarders.”

De voorzitter heeft zijn raadslid nog gevraagd of hij ruzie met iemand heeft. Die was stelling: nee. “Ralph is een hele lieve jongen.”

‘Onwijze lichtflits en knal’

Ook in de straat waar Castricum woont zijn mensen geschrokken van de explosie. “Ik was vannacht toevallig nog wakker en ik had mijn balkondeur openstaan. In één keer zag ik een onwijze lichtflits en ik hoor een knal en ik schrok me rot. Ik voelde mijn eigen raam trillen”, aldus een buurvrouw.

Ze ving haar geschrokken buurman op vlak na de explosie. “Hij was wel in paniek, maar ook heel rustig. Later merkte je wel dat hij wat omsloeg naar wat meer paniek, van ‘wat is er gebeurd?’. Hij had geen idee wie dit kan hebben gedaan.”

De geschrokken Castricum durft vanavond niet meer thuis te slapen. Partijvoorzitter Meijer gaat samen met de politie en de burgemeester kijken wat voor maatregelen er genomen moeten worden voor zijn veiligheid. “Een camera ophangen lijkt me het begin.”