Woon jij op een bijzondere plek in Nederland die met de wereld gedeeld moet worden? Dan is de organisatie van het Eurovisie Songfestival misschien wel op zoek naar jouw stekkie: ze zoeken namelijk naar 41 unieke locaties voor de introductiefilmpjes.

Het idee voor de zogenoemde ‘postcards’ is voor het komende Songfestival anders dan voor de afgelaste editie van 2020. Voor dit jaar werden groepen en verenigingen opgeroepen om zich te melden. Het idee was dat de artiesten daar dan op bezoek kwamen.

Door de corona-uitbraak is echter niet zeker of de deelnemers ook daadwerkelijk naar Nederland kunnen afreizen om de filmpjes op te nemen. Bovendien kunnen groepen door de coronamaatregelen op dit moment niet samenkomen. Daarom kiest de organisatie nu voor een ander concept om de artiesten voor te stellen.

Tiny House

Dit jaar staat ‘het huis’ als thema centraal in de introductievideo’s. “Juist omdat onze woonkamers nog nooit zo belangrijk waren als dit jaar”, legt hoofdproducent Gerben Bakker uit. “Tegelijkertijd stellen we hiermee ons huis open naar de rest van de wereld.” In de filmojes zal een raamwerk van een Tiny House te zien zijn. Daarop worden de unieke locaties afgebeeld.

De organisatie adviseert mensen met een goed idee om zich te melden bij hun gemeente. Ideeën tippen kan ook direct bij de organisatie, maar voorstellen in samenwerking met een gemeente maken meer kans om uiteindelijk opgenomen te worden.

Aanmelden kan tot 31 december bij de organisatie van het Songfestival. De opnames van de postcards staan gepland voor maart en april volgend jaar. Het liedjesfestijn zelf wordt in mei gehouden in Rotterdam Ahoy.

