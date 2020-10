Europees Parlement stemt tegen verbod op namen als 'vegaburger'

Het Europees Parlement heeft vrijdag tegen een verbod op namen als ‘vegetarische worst’ en ‘kipstuckjes’ gestemd. Vegetarische producten mogen dus nog steeds gebruik maken van vleesnamen. Dat meldt de landbouwcommissie van het Europees Parlement op Twitter.

De landbouwcommissie wilde het gebruik van vleesnamen voor producten zonder vlees verbieden. Omdat landbouw Europees georganiseerd wordt, moest het Europees Parlement stemmen over de naamsverandering. Daarbij horen ook afspraken over wat er op de etiketten moet staan.

Lees ook: Campagne voor ‘vlezige’ namen als vegaburger

‘Nederlaag voor consumenten’

Europarlementariër Annie Schreijer-Perik van het CDA is teleurgesteld over de uitslag. Zij noemt het een ‘nederlaag voor consumenten en eerlijke voedselallergie’. “Vlees is vlees en zuivel is zuivel”, schrijft de politica. Overigens was ze wel tevreden dat een meerderheid van het Europees Parlement zuivelbenamingen voor plantaardige producten niet meer mag verkopen.

Voor zuivelproducten wil het Europees Parlement namelijk wel strengere regels. In dat geval mogen producten die geen zuivel bevatten niet meer verkocht worden met een beschrijving ‘yoghurtstijl of ‘lijkt op melk’.

Het verbod is overigens nog niet definitief. De Europese Commissie en Europese Raad moeten ook nog stemmen over dit onderwerp.