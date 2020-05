Mamalief trakteren op een etentje voor Moederdag is óók in tijden van corona best mogelijk. Tenminste, dat vinden ze bij Restaurant Vlaar in het Noord-Hollandse ‘s Graveland. “Eigenlijk is dit thuis eten, maar dan op locatie.”

Natuurlijk, Restaurant Vlaar bezorgt de maaltijd thuis, “maar de beleving, smaak en presentatie die we in het restaurant bieden, kunnen we niet in een bakje voor thuis stoppen”, vertelt gastvrouw Liliane aan Hart van Nederland. Dat kan wél in de tien campers die ze op het parkeerterrein van haar restaurant heeft laten zetten.

Serveren door een raampje

Hoe het werkt? Je reserveert een camper voor maximaal vijf personen – mits je één familie bent – en kiest of je wilt lunchen of dineren. Je bestellingen doe je via een appje naar de bediening, waarna het eten en drinken wordt uitgeserveerd door het raampje van de camper.

“Zo heb je in feite een thuisrestaurant in een camper”, legt Liliane uit. “We mogen als restaurant bezorgen en op deze manier doen we dat ook, maar dan in een camper. Overigens zijn alle campers uitgerust met eigen toilet en keukentje. Dus ook dat delen gasten niet.”

Na elke ronde gasten worden alle campers grondig gereinigd. “Alle deurgreepjes, oppervlaktes en uiteraard de sanitaire voorzieningen. Gelukkig zijn het er maar tien!”, lacht ze. Daarna is tijd om de volgende gasten welkom te heten op Moederdag.

Beeld: Restaurant Vlaar