Esmee (16) doet lugubere vondst tijdens dagje varen: 'De hond had geen voorpoten meer'

Een gezellig dagje uit met familie liep voor de 16-jarige Esmee anders af dan verwacht. De Kampense vond na een pitstop bij een strandje een dode hond, zónder voorpoten. De vondst van de dode hond blijkt daarbij ook niet de eerste nare ontdekking te zijn in de buurt van de Eilandbrug.

”We waren met de familie aan het varen en wilde aanmeren voor een barbecue. Toen we bij een strandje wilde stoppen zagen we iets in het water liggen. Eerst dachten we dat het een dode vis was, maar toen we dichterbij kwamen bleek het al snel dat het om een hond ging”, vertelt Esmee. Ze kwam uit nieuwsgierigheid dichterbij en kwam al snel tot de conclusie dat de voorpoten van het dier niet meer aan de romp vastzaten.

Let op: de onderstaande foto’s kunnen als schokkend worden ervaren:

Geen chip

”Ik schrok en werd ook verdrietig, want ik heb dezelfde soort hond. Ik kan me niet voorstellen dat je dit een dier aan wil doen.” Helaas was de hond niet gechipt. ”Ik hoop dat de politie erachter komt wie dit heeft gedaan”, aldus de Kampense.

Tweede dode hond

De familie maakte een melding van het dode dier bij de politie en de Dierenambulance. Reden voor de politie om deze zaak te onderzoeken, is dat binnen één maand tijd twee dode honden in het gebied zijn gevonden. Op 15 juli werd ook al een dode hond gevonden. Deze werd gewikkeld in een matras gevonden. Bij beide honden gaat het om op een Stafford of een daarop lijkend ras.

”Op dit moment wordt er onderzoek gedaan om vast te stellen om wat voor hond het gaat, hoe de hond om het leven is gekomen en wie de eigenaar is. Als er mensen zijn die meer weten over een hond die in het water terecht is gekomen, of een hond missen, dan horen we het graag”, aldus een politiewoordvoerder tegen Hart van Nederland.

De hond op de afbeelding boven het artikel is slechts ter illustratie.