Erehaag voor juf Gea (48) die omkwam bij gezinsdrama Made: 'Ze was echt de beste juf'

”Ze was echt een hele aardig juffrouw”, begint een van haar leerlingen. ”Ik moet de hele tijd denken aan alle dingen die we samen gedaan hebben”, vertelt een ander. Leraren, kinderen en hun ouders hebben maandagmiddag de 48-jarige omgekomen basisschooljuf Gea Godwaldt herdacht met een erehaag. Gea overleed op 15 mei bij een familiedrama in het Brabantse dorp Made.

De juf van groep 7 is vrijdag begraven. Haar kist ging daarvoor langs basisschool de Stuifhoek, waar ze werkte. Er werden bloemen gelegd en er werd een erehaag gevormd.

Kinderen die les kregen van Gea kunnen het nog steeds moeilijk geloven dat hun geliefde juf er niet meer is. ”Het is zo mooi dat er zoveel mensen waren”, vertelt een van haar leerlingen, vechtend tegen de tranen. ”Het is zo raar dat ze er niet meer is. De laatste keer dat ik haar zag was de dag voordat dit gebeurde. Toen was ik met haar aan het praten en nu is ze er niet meer.”

‘Een echte levensgenieter’

Directe naasten van Gea willen liever niet publiekelijk reageren op haar overlijden. Wel delen ze een overlijdensbericht met mooie woorden voor Gea. Ze beschrijven haar als een “een echte levensgenieter”, “een heerlijk mens” en “een geweldige moeder”.

In het dorp is de onverwachte dood van Gea een veel besproken onderwerp. ”Mijn kleinkind van 18 jaar heeft tegen mij gezegd dat Gea hem op het rechte pas heeft gehouden op de basisschool”, vertelt een oudere vrouw.

Gezinsdrama

De levenloze lichamen van Gea en haar echtgenoot werden vrijdag 15 mei aangetroffen in hun woning in het dorp. De politie heeft na onderzoek vastgesteld dat het gaat om een gezinsmoord.

”Een tragische gebeurtenis die maar moeilijk te bevatten is en die een grote impact heeft op degenen die achterblijven”, aldus burgemeester Gert de Kok van de gemeente Drimmelen, waar Made onder valt. “In de eerste plaats op hun familie, maar ik denk ook aan vrienden, collega’s en omwonenden in de nieuwe wijk waar ze nog maar kort woonden.”



