Eredivisieclubs willen half september weer gaan voetballen

Als het aan de clubs in de eredivisie start de competitie 2020/2021 half september. Dat heeft algemeen directeur Martin van Geel van Willem II gezegd voor de camera’s van Fox Sports. Vandaag kwamen de clubs bijeen in Rotterdam om te praten over de opstart van de competitie.

Het plan van de eredivisieploegen is om de bal voor het eerst te laten rollen in augustus. Oefenwedstrijden tussen de teams moeten spelers weer klaar krijgen voor het nieuwe seizoen. Begin september wordt een korte pauze ingelast om interlandvoetbal mogelijk te maken. Daarna moet de competitie van start gaan.

Maatregelen

Het is nog niet zeker of er in september weer kan worden gevoetbald op het hoogste niveau. De KNVB neemt daarover uiteindelijk een besluit. Ook mogelijke verscherpte coronamaatregelen van de overheid kunnen nog roet in het eten gooien. Vanaf wanneer er weer plek is voor supporters op de tribune is nog niet duidelijk.

Het plan van aanpak van de Nederlandse voetbalwereld om door de coronacrisis heen te komen, is zo goed als klaar en moet nog deze week gepresenteerd worden in Den Haag.