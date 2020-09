Twee weken geleden ging de Keuken Kampioen Divisie al van start. Nu gaat ook in de Eredivisie de bal weer rollen, 188 dagen na de laatste wedstrijd op het hoogste niveau. Dat gebeurt als eerste in het Abe Lenstra-stadion, waar om 18.45 uur wordt afgetrapt.

Om 20.00 uur start de wedstrijd PEC Zwolle – Feyenoord, een uur later klinkt in Enschede het eerste fluitsignaal bij FC Twente tegen Fortuna Sittard. Zondag komen onder andere Ajax en PSV in actie.

Deel van de fans welkom

In alle stadions zijn fans van de thuisspelende club welkom, maar ze moeten vanwege de coronamaatregelen onderling wel 1,5 meter afstand houden. Dat betekent dat de voetbalclubs lang niet de volledige capaciteit van hun stadions kunnen gebruiken.