Enorme ravage na explosie in Enschedese wijk, buurtbewoners vermoeden vuurwerk

In Enschede is vannacht een enorme ravage ontstaan na een explosie. De achterpui van een woning is daardoor totaal weggeblazen.

Het incident gebeurde rond 3.30 uur in de Enschedese wijk Wesselerbrink. Het is nog niet bekend waardoor de explosie is ontstaan. Buurtbewoners laten tegenover Tubantia weten dat het mogelijk om vuurwerk gaat.

Lees ook: Voor de tweede keer in een week zware explosie bij pand in Delft

De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen die iets gezien hebben.

Beeld: SPS Media