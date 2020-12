Enorme ravage in Enschede nadat 18-jarige bestuurder huiskamer binnenrijdt

Een woning in Enschede heeft zondagavond flinke schade opgelopen nadat een jongen van 18 met een auto de huiskamer van een huis is binnengereden. De bewoners waren op het moment van het ongeval thuis, maar kwamen gelukkig met de schrik vrij.

De hulpdiensten zijn zondagavond in grote getale uitgerukt naar de Deurningerstraat in het noorden van Enschede. Zij troffen bij aankomst een enorme ravage aan. Een auto van het merk Audi heeft de voorgevel van een woonhuis doorboord.

Woning onbewoonbaar

Op beelden is te zien dat honderden bakstenen uit de muur zijn en de kozijnen en gordijnen naar beneden zijn gekomen. In de woonkamer branden nog vrolijk de lichtjes van een kerstboom. Ook op de bovenverdieping is enorme schade te zien.

Volgens de politie schoven de bewoners van het huis ‘met bank en al’ twee meter de woonkamer door, maar bleven zij wonder boven wonder ongedeerd. Hun huis is volgens een correspondent ter plaatse voorlopig onbewoonbaar.

Tiener kwam tegenligger tegen

De bestuurder van de auto is ook ongedeerd en door de politie meegenomen. De 18-jarige jongen is afkomstig uit Enschede en reed in een auto met een Duits kenteken. Die auto is niet van hemzelf.

Volgens een politiewoordvoerder reed hij met een noodgang door de Deurningerstraat, toen hij een tegenligger tegenkwam, een hoogzwangere vrouw. Die moest hij ontwijken en daardoor knalde de jongen tegen de voorgevel van het huis.

Poging tot doodslag

Een politiewoordvoerder laat weten dat hem poging tot zware mishandeling en poging tot doodslag ten laste wordt gelegd. De tiener moet sowieso de hele nacht in de cel blijven. Zijn familie, die op het incident afkwam, stelde zich vervelend op bij het huis. Zij zijn door de politie weggestuurd.

De jonge man was niet onder invloed van drank of drugs, meldt de politie. Rechercheurs doen verder onderzoek ter plaatse. De weg waaraan het huis ligt is afgesloten.

Beeld: SPS Media / Dennis Bakker