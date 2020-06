In een kaasfabriek in Hoogeveen woedt een “zeer grote” brand, zegt een woordvoerder van de brandweer. De fabriek aan Buitenvaart is ontruimd. Er zijn geen slachtoffers.

Uit voorzorg zijn wel twee ambulances aanwezig. Die staan er ook omdat de hulpdiensten in de hitte moeten werken, zei een woordvoerster.

Het is niet bekend hoeveel mensen aanwezig waren in de fabriek toen de brand uitbrak.

Veel rookontwikkeling door brand Hoogeveen

Er staat een turbine in brand. Dit leidt tot veel rookontwikkeling die in de verre omtrek te zien is. De brandweer raadt omwonenden aan deuren en ramen te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

Het is nog niet bekend of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen, zei een woordvoerster.

De brandweer is met veel materieel uitgerukt.

Beeld: Persbureau Meter