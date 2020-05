De politie en het Openbaar Ministerie (OM) onderzoeken de rol die Jan, de ‘goede vriend’ van Elly Leeflang uit Rotterdam, heeft gespeeld bij haar dood en het jarenlang verbergen van haar lichaam.

Vorige week donderdag vonden agenten in het huis van Elly Leeflang aan de Gratamastraat in Rotterdam een lichaam. De identiteit is nog steeds niet vastgesteld, maar de politie heeft het sterke vermoeden dat het om Elly gaat.

Ook wordt er vanuit gegaan dat het lichaam al jaren in de woning lag, bevestigt een woordvoerder aan Hart van Nederland. Buurtbewoners zeiden na de lugubere vondst dat Elly’s ‘goede vriend’ Jan mogelijk haar AOW-uitkering probeerde op te strijken.

Misdrijf of natuurlijke dood?

Het onderzoek naar de dood van de vrouw is in volle gang. Op het lichaam zijn bij de eerste onderzoeken geen uiterlijke sporen van geweld aangetroffen, maar de politie weet nog niet of het om een natuurlijke dood of een misdrijf gaat.

De politie onderzoekt de rol van Jan bij de dood van Elly en het jarenlang onontdekt houden van haar dood. Ook in zijn woning aan de Van Moorselstraat is uitgebreid sporenonderzoek gedaan. Rechercheurs spreken met de families van Jan en Elly om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen.

Bij buren en naasten van de vrouw bestaat het sterke vermoeden dat haar vriend Jan haar om het leven heeft gebracht. Zo vertelde Jan hen dat ze in Zandvoort in een verzorgingshuis lag. Ondertussen zorgde hij voor haar woning.

Tehuis waar ze zou wonen bleek niet te bestaan

Vanwege de dood van Jan in januari startten buren een speurtocht naar Elly. Ze wilden nu wel weer eens in contact komen met haar en zochten het zorgcentrum op dat Jan had genoemd. Dat tehuis bleek niet te bestaan en Elly werd nooit gevonden.

Tot 23 april. Rechercheurs in witte pakken kamden de woning uit en kwamen volgens de buurman met lichaamsdelen naar buiten. Een week eerder had de politie ook al een bezoek gebracht aan de woning. Toen werd het lichaam nog niet gevonden omdat er geen doorzoekingsbevel was en alleen een kleine blik in de woning mogelijk was.

Voor Marcel Kuyt, wiens vader zelf jarenlang een relatie met Elly Leeflang had, is één ding duidelijk: Jan is schuldig aan de dood van Elly. Maandag vertelde hij zijn verhaal aan Hart van Nederland. Nadat de relatie tussen zijn vader en Elly voorbij was, bleef hij met haar in contact. Tot hij haar enkele jaren geleden niet meer mocht zien. “Op een gegeven moment was Elly er ineens niet meer”, vertelde Marcel. “Ik wilde haar graag zien of spreken, maar dat is helaas nooit gebeurd.”