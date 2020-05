Elf nieuwe coronadoden gemeld, vergelijkbaar met vorige week

In de afgelopen dag zijn er elf nieuwe sterfgevallen door het nieuwe coronavirus gemeld. Het aantal ziekenhuisopnames is met dertien toegenomen.

Dat meldt gezondheidsdienst RIVM zondag in de dagelijkse update. Het dodental in Nederland is daarmee opgelopen tot 5.822. Het aantal gemelde sterfgevallen is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van vorige week zondag, toen werden tien nieuwe coronadoden gemeld.

Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames lijkt dezelfde trend te volgen: de afgelopen dagen schommelde het aantal nieuwe geregistreerde coronapatiënten tussen negen en vijftien gevallen. In totaal zijn er nu 11.672 mensen in het ziekenhuis opgenomen (geweest) die de ziekte hebben opgelopen.

Het aantal bevestigde besmettingen steeg sinds zaterdag met 172 naar 45.236. Het RIVM benadrukt dat de werkelijke getallen hoger liggen, omdat niet iedereen die mogelijk besmet is getest wordt.