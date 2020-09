Justitie eist tbs met dwangverpleging tegen Ergün S. voor bioscoopmoorden Groningen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag tbs met dwangverpleging geëist tegen Ergün S. uit Rotterdam. Hij wordt verdacht van de moord op twee schoonmakers in Pathé Groningen. De bioscoopmoorden schokten eind oktober de stad.

Volgens justitie heeft de 34-jarige Ergün S. op 26 oktober 2019 schoonmakersechtpaar Gina (55) en Marinus (56) Visser doodgestoken in de Pathé-bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep. Het geweld is grotendeels door bewakingscamera’s gefilmd. Het OM kwalificeert het misdrijf als een dubbele doodslag. Van voorbedachte raad is geen sprake geweest, aldus justitie.

Het OM eist daarom tbs met dwangverpleging en baseert zich daarbij op het advies van gedragskundigen. Experts concludeerden dat Ergün S. volledig ontoerekeningsvatbaar is, omdat hij op het moment van de moord werd beheerst door psychotische wanen. De verdachte zegt zich het dodelijke geweld niet te kunnen herinneren.

Al jaren psychiatrische problemen

De Rotterdammer kampte al jaren met psychiatrische problemen. In 2018 belandde hij in een neerwaartse spiraal, mede door een cannabisverslaving en omdat hij zijn medicijnen niet slikte. Waandenkbeelden kregen hem in de greep. Wat de man precies tot zijn daden heeft gedreven, is tot nu toe onduidelijk gebleven.

Nabestaanden vragen zich af hoe het kan dat Ergün S. vrij kon rondlopen, gezien zijn hardnekkige psychiatrische problemen. In september vorig jaar was er door hulpverleners een procedure gestart om hem gedwongen te laten opnemen, maar de man verdween vanuit zijn woonplaats Rotterdam naar Groningen.

‘Nabestaanden hadden meer verwacht’

Advocaat Sébas Diekstra staat een aantal nabestaanden bij en laat aan Hart van Nederland weten dat zij meer hadden verwacht van de strafeis. “Er blijken wel degelijk feiten en omstandigheden die kunnen maken dat de gruwelijke daden in enige mate aan verdachte kunnen worden toegerekend”, stelt de raadsman.

Daarbij doelt Diekstra onder andere “op het feit dat hij zijn medicijnen bewust niet gebruikte en daarnaast langdurig softdrugs gebruikte waarvan de psychiater op zitting ook zei dat dat het vuur van zijn psychische klachten opstookt.”

De rechtbank doet op 27 oktober uitspraak in de zaak.

Redactie/ANP