De feestvreugde in Assen was groot dit weekend want na een half jaar stilte gingen de startlichten op het circuit eindelijk weer helemaal op groen. Vooral op het junior circuit was de blijdschap van de topcoureurs van de toekomst van de gezichten af te lezen.

Als jonge honden vlogen ze de baan op en dat ook nog eens in een weekend precies 95 jaar na de allereerste TT-race van Assen in 1925.

Lievelingssport

De 8-jarige Jahmairo Williams had er helemaal zin in. In feite speelde de de jonge Assenaar een thuiswedstrijd. ”Ik ben heel blij dat ik weer kan racen, dit is toch mijn lievelingssport”. Jahmairo doet naast motorcrossen ook nog aan kickboksen. ”Dat doe ik eigenlijk meer voor de conditie, dit is waar ik het meest naar uitgekeken heb.”

Motorracen met jonge kinderen… het blijft natuurlijk altijd een beetje spannend. Gelukkig verliep de race voor alle deelnemers zonder kleerscheuren of problemen. En Jahmairo bewees dat hij het, na een half jaar, nog steeds kan. Hij kwam als snelste of de finishlijn en werd eerste.