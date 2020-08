Eigenaar Club Blu geeft beveiligingsbeelden beschietingen vrij: 'Waaraan hebben we dit verdiend?'

Opnieuw is Club Blu in Rotterdam beschoten. Clubeigenaar Ibrahim Yüce is het spuugzat en geeft de beelden waarop in elk geval één schutter te zien is, vrij.

Het is niet de eerste keer dat de club doelwit is van een beschieting en er werd tot twee keer toe een granaat gevonden bij de ingang. Burgemeester Aboutaleb liet de club om veiligheidsredenen al een paar keer sluiten, maar na een gewonnen rechtszaak mocht de club in 2018 weer open.

Lees ook: Weer schietpartij bij Rotterdamse club, eigenaar looft 35.000 euro uit voor gouden tip

Er is nooit iemand opgepakt voor de beschieting of het plaatsen van de handgranaten, tot grote frustratie van Yüce. “Ik dacht: als de politie nooit een keer iemand oppakt, blijven die idioten er mee wegkomen. Ik ben het zat”, zegt hij. Hij neemt dan ook het heft in eigen handen. “Ik heb 35.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Ik wil dat er iemand gepakt wordt. Ik heb niks te verbergen. Ik heb niks verkeerd gedaan waar dit naartoe leidt. Waaraan hebben we dit verdiend?”

Dat er meerdere incidenten zijn geweest, is volgens hem geen groot raadsel. “Ondanks dat de club zo slecht in het nieuws is geweest, is het wel een van de best lopende clubs van Nederland. Voor de pandemie was het elk weekend zo dat er duizend man binnenstond. Dan kun je ook verwachten dat er meer incidenten gebeuren dan bij andere clubs.” Maar beschietingen en handgranaten, dat gaat wel heel ver.

‘Geen afpersingen, niks’

Tease, de manager van Club Blue, snapt niet waarom hun club steeds het doelwit is van dergelijke misdaden. “We hebben geen bedreigingen binnen gehad, geen uitingen, geen afpersingsbriefjes. Echt helemaal niks.” Ze hoopt dat de burgemeester zich achter de ondernemers schaart in plaats van opnieuw de club te sluiten. “Ik hoop dat hij een keer zegt: we zien het gebeuren, ik als burgemeester ben er ook voor de ondernemers.”

Spijkers met koppen

Yüce vermoedt dat de daders erop uit zijn om zijn club voorgoed te laten sluiten: “Ik vermoed dat de dader na de schietpartij de politie heeft gebeld. Waarom? De mensen die dit doen, zijn maar op één ding uit: mijn zaak sluiten.” Yüce heeft niets te verbergen, zegt hij, en hoopt van harte dat er spijkers met koppen worden geslagen. “Ik wil graag dat iemand de cel in moet in plaats van dat ik m’n club moet sluiten.”