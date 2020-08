Dierenopvang bomvol egels vanwege hitte en mysterieuze ziekte: 'Er gaan er heel veel dood'

Egels hebben het deze maanden zwaar te verduren. Door een mysterieuze ziekte onder egels en de warmte van de afgelopen dagen zien dierenopvangen meer egels dan ooit binnenkomen. Bij opvang De Mikke in Middelburg spreken ze van een record. “We hebben er nu net zoveel binnengekregen als normaal in een heel jaar.”

Beheerder Coby Louwerse maakt zich zorgen om de grote hoeveelheid. De afgelopen maanden kwamen er al bijna 300 egels binnen. “Er gaan heel veel dood,” vertelt ze aan Hart van Nederland.

Egelziekte

Deels komt het door de mysterieuze egelziekte, die sinds begin dit jaar de kop opsteekt. Een virus zorgt voor abcessen op de kop en bij de pootjes. “Als die abcessen open gaan vormt het een gat. Voor het dier betekent dat ondraaglijke pijn.” Als het dier nog te behandelen is, doet de opvang dat met pijnstillers. Anders rest niets anders dan euthanasie.

Hitte

Deze dagen komen vooral veel egels binnen vanwege het warme weer, dat al sinds het voorjaar voor problemen zorgt. “Het was een heel droog voorjaar, waardoor er weinig voedsel was. Moeders kregen opvallend vroeg jongen, en die jongen komen nu uitgeput bij ons binnen.”

Om de egels te voorzien van voldoende voedsel en drinken heeft Louwerse een aantal tips. “Zet vooral veel schalen water neer. Geen melk, want daar worden ze ziek van. En leg voedsel neer, zoals kattenbrokjes. Die kosten maar een paar euro bij de supermarkt. Ook een lepeltje pindakaas of een gekookt eitje dat geprakt is werkt goed.”

