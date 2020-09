Eerste zorgpremie van 2021 bekend: effect van coronacrisis blijft beperkt

De eerste zorgpremie voor 2021 is bekend. Zorgverzekeraar DSW verhoogt de premie van haar basisverzekering volgend jaar met 6,50 euro naar 124,50 euro per maand. De hogere premie is volgens het bedrijf nodig om toekomstige zorgkosten te kunnen blijven dekken.

Een belangrijke reden voor de groei van de zorgkosten zijn volgens DSW de loon- en prijsstijgingen in de zorg en een toename van het gebruik van dure, specialistische geneesmiddelen. Een andere reden is dat het bedrijf geen buffers meer heeft om de premiestijging uit eigen reserves laag te houden.

Effect coronacrisis beperkt

Het effect van de coronacrisis op de stijging van de zorgkosten lijkt voor dit jaar beperkt te stijgen, aldus de verzekeraar. De extra kosten die worden gemaakt voor de behandeling van corona patiënten wordt deels gecompenseerd door de lagere kosten in de reguliere zorg.

Het eigen risico bij DSW blijft ook komend jaar gelijk op 375 euro. Dat is tien euro lager dan het wettelijk bepaalde eigen risico van 385 euro. Naar verwachting zullen ook andere zorgverzekeraars in de komende maanden hun nieuwe premies bekendmaken.