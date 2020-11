Eerste zeehondenpup gevonden op Terschelling: 'Juist nu hebben de pups hun moeder nodig'

De eerste grijze zeehondenpup van deze winter is woensdag opgevangen door zeehondencentrum Pieterburen. De pup werd gevonden op een strand op Terschelling. Door de drukte was het niet mogelijk om het diertje daar te laten liggen. Pieterburen roept mensen op om de zeehonden met rust te laten. “Juist nu hebben de pups hun moeder nodig”.

De grijze zeehondenpup werd gevonden door Guus Scheigman van de zeehondenwacht Terschelling. Na observatie werd duidelijk dat het diertje opgevangen moest worden. Naar schatting is de pup nog maar enkele dagen oud. Hij had zelfs nog een verse navelstreng.

Snelle

Het Zeehondencentrum geeft dit jaar alle pups artiestennamen en heeft het diertje dus omgedoopt naar rapper Snelle. Extra treffend omdat het ook erg vroeg in het jaar is om een in Nederland geboren grijze zeehond aan te treffen.

Volgens Pieterburen maakt de vondst van de zeehondenpup duidelijk dat het geboorteseizoen van de grijze zeehond is begonnen. Daarom vragen ze strandgangers om zeehonden vooral rust en ruimte te geven. Bij twijfel kunnen mensen altijd het centrum bellen.

Beeld: Zeehondencentrum Pieterburen